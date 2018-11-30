living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خالد بن سلمان يعلق على زيارة ولي العهد السعودي لمصر وتونس ومشاركته في قمة "G20"

30
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تحدث السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير، خالد بن سلمان، عن الجولة الخارجية الحالية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التي شملت مصر وتونس ودولا أخرى.
 
وأشاد نجل العاهل السعودي بمستوى العلاقات بين الرياض والقاهرة في تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر"، وقال: "إن زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر تأكيد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين".
 
وأضاف أن: "المملكة ومصر جناحا الأمة العربية ومركز ثقلهما، ومستقبل العلاقة سوف يمضي لآفاق أوسع".
 
ولفت في تغريدة أخرى إلى علاقة المملكة بتونس، وقال: "العلاقات السعودية التونسية أخوية ومتجذرة، وساهمت زيارة سمو سيدي ولي العهد في تثبيت الشراكة بين البلدين وبحث الفرص الكبيرة التي تنتظرهما".
 
وبدأ ولي العهد السعودي الخميس الماضي، جولته الخارجية، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي والتقى ولي عهدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتوجه إلى البحرين والتقى ملكها حمد بن عيسى آل خليفة.
 
كما التقى في القاهرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفي العاصمة تونس الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.
 
وأعلن الديوان الملكي السعودي، قبل عدة أيام، أن الملك سلمان بن عبد العزيز، كلف ولي عهده بحضور اجتماعات قمة مجموعة العشرين، التي تعقد في الأرجنتين، في الفترة الممتدة بين 30 نوفمبر الجاري، والأول من ديسمبر المقبل.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout