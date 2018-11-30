خالد بن سلمان يعلق على زيارة ولي العهد السعودي لمصر وتونس ومشاركته في قمة "G20"

A + A -

تحدث السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير، خالد بن سلمان، عن الجولة الخارجية الحالية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التي شملت مصر وتونس ودولا أخرى.

وأشاد نجل العاهل السعودي بمستوى العلاقات بين الرياض والقاهرة في تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر"، وقال: "إن زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر تأكيد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين".

وأضاف أن: "المملكة ومصر جناحا الأمة العربية ومركز ثقلهما، ومستقبل العلاقة سوف يمضي لآفاق أوسع".

ولفت في تغريدة أخرى إلى علاقة المملكة بتونس، وقال: "العلاقات السعودية التونسية أخوية ومتجذرة، وساهمت زيارة سمو سيدي ولي العهد في تثبيت الشراكة بين البلدين وبحث الفرص الكبيرة التي تنتظرهما".

وبدأ ولي العهد السعودي الخميس الماضي، جولته الخارجية، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي والتقى ولي عهدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتوجه إلى البحرين والتقى ملكها حمد بن عيسى آل خليفة.

كما التقى في القاهرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفي العاصمة تونس الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، قبل عدة أيام، أن الملك سلمان بن عبد العزيز، كلف ولي عهده بحضور اجتماعات قمة مجموعة العشرين، التي تعقد في الأرجنتين، في الفترة الممتدة بين 30 نوفمبر الجاري، والأول من ديسمبر المقبل.