السيسي يصدر قرارا جمهوريا بخصوص القوات المسلحة

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نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على إعادة تخصيص 891.21 فدان من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة القاهرة، لصالح القوات المسلحة.

ونص القرار الذي نشر، اليوم الخميس، في الجريدة التابعة للحكومة المصرية على إيداع الأبعاد والمساحات التفصيلية للأراضي في الشهر العقاري المصري لتسجيلها.

وصدر القرار مستندا إلى قوانين وقرارات تشريعية، أبرزها قرار رئيس الجمهورية بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية، وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إقامة منطقة استثمارية لشركة ميناء القاهرة الجوي داخل حدود مطار القاهرة الدولي.

وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت في شهر أكتوبر الماضي قرارا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة (95 و71 و34 فدانا) على التوالي في محافظة مطروح من الأراضي المملوكة للدولة لصالح القوات المسلحة.