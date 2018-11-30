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صحيفة: محكمة تركية تصدر قرارا بإلقاء القبض على قتلة خاشقجي

30
NOVEMBER
2018
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عربي21-  ذكرت صحيفة تركية، أن محكمة الجنايات المناوبة في إسطنبول أصدرت قرارا بإلقاء القبض على المتهمين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
 
 
 
وقالت صحيفة "صباح" في خبر ترجمته "عربي21"، أن القرار جاء بطلب النيابة العامة التركية.
 
 
 
وأضافت، أن القرار يتضمن إلقاء القبض على الفريق السعودي المكون من 18 شخصا أينما وجدوا ليتم التحقيق معهم في النيابة العامة في إسطنبول، وذلك بتهمة القتل المتعمد وبشكل وحشي بحسب أحكام قانون الجزاء التركي.
 
 
 
ونشرت الصحيفة أسماء 15 متهم وهو فريق الإنفاذ الذي وصل إلى تركيا لتنفيذ الجريمة، وهم: مشعل سعد البستاني، صلاح محمد الطبيقي، نايف حسن العريفي، محمد سعد الزهراني، منصور عثمان أباحسين، خالد عايد الطيبي، عبد العزيز محمد الحساوي، وليد عبد الله الشهري ، تركي مشرف الشهري، ثائر غالب الحربي، ماهر عبد العزيز مطرب، فهد شبيب البلوي ، بدر لافي العتيبي، مصطفى محمد المداني، سيف سعد القحطاني.
 
 
 
يشار إلى أن وزارة العدل التركية، طلبت في وقت سابق، عبر وزارة الخارجية، السلطات السعودية بتسليمها المتهمين الـ18.
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