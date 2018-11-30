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هكذا رد الفيصل على تصريحات ترامب حول حماية أمريكا للسعودية

30
NOVEMBER
2018
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لندن- عربي21 -
قال رئيس جهاز الاستخبارات السعودي الأسبق الأمير تركي الفيصل في رده على سؤال لشبكة "سي أن أن" حول تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن السعودية "لن تصمد أسبوعين" دون الولايات المتحدة بأن الرياض تحملت عبء تلك العلاقة.
 
وضحك الفيصل لدى طرح الإعلامية بيكي أندرسون السؤال على الفيصل لكنه قال إن "السعودية نجحت في البقاء والاستمرار على مدى 3 عقود دون الاعتماد على حسن النية الأمريكي".
 
وأضاف: "لن ننسى وقوف الولايات المتحدة إلى جانبنا وقت غزو صدام حسين للكويت والتضحيات التي قدمتها أمريكا في سبيل المملكة"، مشيرا إلى أنه "علامة تاريخية في العلاقة بين البلدين".
 
لكنه في المقابل قال إن السعودية "وقفت إلى جانب أمريكا عندما كانت الأخيرة منبوذة في الشرق الأوسط وتحملت الرياض عبء تلك الصداقة مع واشنطن عبر هجمات شنتها قوى مناهضة لأمريكا في الشرق الأوسط".
 
وتابع: "المملكة تعمل على التشاور مع الولايات المتحدة ونأمل التوصل لتوافق بشأن المنافع المتبادلة".
 
 
 
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال خلال لقاء جماهيري قبيل الانتخابات النصفية الأخيرة "نحن نحمي السعودية ستقولون إنهم أغنياء وأنا أحب الملك.. الملك سلمان. لكني قلت: أيها الملك نحن نحميك ربما لا تتمكن من البقاء لأسبوعين بدوننا عليك أن تدفع".
 
 
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