النائب العام الأرجنتيني يستفسر عن وضع ابن سلمان الدبلوماسي

A + A -

لندن – عربي21 -

قالت صحيفة أرجنتينية إن النائب العام الفدرالي، طلب من وزارة الخارجية الأرجنتينية، معلومات حول وضع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الدبلوماسي.

وطالب النائب العام قاضيا بالاستفسار من الحكومتين اليمنية، والسعودية، وتركيا، والجنائية الدولية معلومات تتعلق بادعاءات حول جرائم منسوبة لابن سلمان.

وقال مكتب القاضي الاتحادي في الأرجنتين إنه يسعى للحصول على معلومات بشأن أي قضايا مفتوحة مرتبطة بقتل خاشقجي وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إن "السلطات القضائية الأرجنتينية بدأت النظر في مذكرة حول دور ابن سلمان في جرائم حرب مزعومة ارتكبها التحالف بقيادة السعودية في اليمن، وأعمال تعذيب نفّذها مسؤولون سعوديون".

وكانت المنظمة قدمت طلبا أمام مدعٍ اتحادي فيدرالي، يحمل ابن سلمان المسؤولية الجنائية لانتهاكات مزعومة للقانون الدولي ارتكبت في حرب اليمن.

وبحسب المنظمة، "يعترف دستور الأرجنتين بالولاية القضائية العالمية لجرائم الحرب والتعذيب، ما يعني أن سلطات البلاد القضائية مخولة بالتحقيق في هذه الجرائم ومحاكمتها، بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية المشتبه فيهم أو ضحاياهم".

وكان ابن سلمان، وصل إلى الأرجنتين الأربعاء لحضور قمة مجموعة العشرين، وذلك على الرغم من الجدل الذي يصاحب جولته الخارجية.

وأفاد تلفزيون الأرجنتين، وكذلك قناة "العربية" السعودية، بأن ابن سلمان وصل بوينس آيرس، الأربعاء، لحضور قمة زعماء مجموعة العشرين.

ويأتي وصوله إلى العاصمة الأرجنتينية وسط غضب دولي بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومطالب من منظمة هيومن رايتس ووتش بأن تحقق الأرجنتين في دوره في ارتكاب جرائم حرب في اليمن.