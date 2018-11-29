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تستقطبهم "عبير" وتبتزهم.. بفيديوهات إباحية!

29
NOVEMBER
2018
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نجحت مباحث الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، الأربعاء، في ضبط فتاة بالقاهرة لقيامها بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال استقطاب الرجال وابتزازهم مادياً نظير عدم التشهير بهم.

 

ووصل بلاغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من “حاتم. م” 46 سنة، عضو مجلس إدارة بشركة تأمين، ومقيم بالمعادي القاهرة بتضرره من مستخدم رقم هاتف محمول محدد، لقيامه بإرسال رسائل للهاتف المحمول الخاص به عبر تطبيق “واتس آب” تتضمن محادثات بينه وبين إحدى السيدات وعبارات تهديد وابتزاز بطلب مبلغ مالي قدره 2000 دولار مقابل عدم نشر المقاطع المشار إليها.

 

أسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفني، وجمع المعلومات والتحريات السرية أن وراء ارتكاب الواقعة “عبير. ح”، 28 سنة، بدون عمل ومقيمة في منطقة الرحاب بالقاهرة الجديدة.

 

ألقت الشرطة القبض على المتهمة، وتم ضبط هاتفين، 4 شرائح لأرقام مختلفة مستخدمة في ارتكاب واقعة، وبفحصهم تبين وجود رسائل ومحادثات تهديد.

 

أقرت المتهمة بارتكابها الواقعة، ووقائع أخرى مماثلة، وقررت بقيامها باستقطاب الرجال عقب التعرف عليهم بالأماكن العامة وتقوم بإجراء محادثات معهم ثم تقوم بتهديدهم وابتزازهم بطلب مبالغ مالية مقابل عدم نشر المحادثات المشار إليها، بغرض الاستفادة منهم مادياً.

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