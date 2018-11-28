ابن سلمان للرئيس التونسي السبسي: أنا مثل ابنك

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لندن- عربي21 - وصف ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بأنه مثل والده.

وقال خلال زيارته إلى تونس الثلاثاء: "أنا اعتبر نفسي ابن الرئيس، واعتبره والدا لي".

واستقبل السبسي ولي العهد السعودي في إطار جولة عربية يجريها الأخير، هي الأولى له خارج البلاد منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية الرياض بإسطنبول، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وما تلا ذلك من ضغوط دولية على المملكة وشخص ولي العهد.

وشهدت تونس، الاثنين والثلاثاء، احتجاجات شعبية ضد الزيارة، واتهم فيها ناشطون مدنيون وسياسيون ابن سلمان بالتورط في قتل الصحفي السعودي، وهو ما كانت ذهبت إليه تقارير غربية أيضا.