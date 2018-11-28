"هيئة الأمر بالمعروف" تضبط مصنع خمور في السعودية (شاهد)

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لندن- عربي21 -نشرت وسائل إعلام سعودية مشاهد تظهر ضبط كوادر من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصنعا للخمور في العاصمة الرياض.

وقالت صحيفة "سبق" إن الهيئة، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ضبطت المصنع بعد تلقي بلاغ عنه، مشيرة إلى أن القائمين عليه من العمالة الوافدة المقيمين بطريقة غير نظامية.

وأوضحت أنه جرى إتلاف الكميات الكبيرة من الخمور المسكرة، التي كانت موضوعة داخل خزانات معدة للمياه.

يشار إلى أن هيئة الأمر بالمعروف تعلن بشكل مستمر عن ضبط مصانع خمور، دائما ما يقال إن عمالة وافدة تقف خلفها.