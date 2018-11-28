بعد وصوله.. القضاء التونسي يفتح تحقيقا ضد ابن سلمان

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لندن- عربي21 - قالت نقابة الصحفيين التونسيين، الثلاثاء، إن القضاء التونسي فتح تحقيقا ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد "إذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية لفرقة الشرطة العدلية لإجراء الأبحاث الضرورية في حق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".

ويأتي إعلان النقابة بعد يوم من رفعها دعوى ضد زيارة ولي العهد السعودية إلى تونس، والذي وصل بالفعل إلى البلاد مساء الثلاثاء وكان في استقباله الرئيس الباجي قايد السبسي.

ونشرت النقابة التونسية وثيقة على صفحتها في فيسبوك مرسلة من الشرطة العدلية إلى الممثل القانوني للنقابة للحضور إلى مقر الشرطة العدلية للاستماع له بصفته شاكيا في الدعوى التي رفعت ضد الزيارة.

وقالت النقابة إنها "أودعت النقابة صباح الاثنين 26 نوفمبر 2018 شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت رقم 7080581 ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود اعتمادا على التقرير المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان باليمن".

ودعت النقابة في شكواها إلى "فتح بحث في الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة الملف على السيد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".

وكان ابن سلمان وصل إلى البلاد على وقع احتجاجات شعبية لليوم الثاني، حيث احتشد الآلاف في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، واصفين إياه بـ"القاتل".

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إنه كان في استقبال ابن سلمان "الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وكبار المسؤولين في الحكومة التونسية".