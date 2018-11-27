الصدر "لن يرضى" بتعيين وزيرين للدفاع والداخلية غير مستقلين

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أكد زعيم التيار الصدري وائتلاف "سائرون" العراقي مقتدى الصدر، أنه لن يوافق على تعيين وزيرين للدفاع والداخلية غير مستقلين، وتقدم بمقترح حول إكمال تشكيلة الحكومة.

وقال الصدر، في بيان نشره اليوم الثلاثاء على "تويتر": "يا قومي مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى المحاصصة والفساد؟ ويا قومي مالي أدعوكم إلى عزة وكرامة الوطن وتدعونني إلى بيع البلاد؟ ويا قومي ما أردت إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله وبالشعب. ويا قومي أن ماكنة المحاصصة والرافضين للمجرب لا يجرب صاروا متحدين في ما بينهم لإعادة الوجوه الكالحة والفاسدة وهذا ما لم ترتضيه المرجعية بل ورفضه الشعب رفضا قاطعا".

وأكد الصدر: "لن أرضى بوزير دفاع أو داخلية غير مستقل وذلك لحفظ كرامة العراق واستقلاله وعزته ولجعل العراق ذا قرار مستقل ومن داخل الحدود لا خارجها".

واقترح الصدر على رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، "الإسراع في طرح كابينته الوزارية المتبقية عدا وزيري الداخلية والدفاع، وفتح باب الترشيح لهما من قبل القادة العظماء الذين حرروا الأراضي المغتصبة من أيادي داعش الأثيمة وبدون تدخل أي كتلة أو حزب أو جهة مطلقا"، وختم بالقول: "جيراننا أصدقاؤنا لا أسيادنا".

ورغم مرور أكثر من 6 أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق، إلا أن عملية تشكيل الحكومة لم تكتمل بعد نظرا لعدم تعيين وزيري الدفاع والداخلية.

وفاز ائتلاف "سائرون" بزعامة الصدر في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 مايو وشكل مع تحالف "الفتح" الذي احتل المرتبة الثانية أكبر كتلة برلمانية في العراق، ما يمنح زعيم التيار الصدري وضعا قويا في المفاوضات حول تشكيل الحكومة.