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الادعاء التركي يعثر على خيوط لـ"المتعاون" الذي تخلص من جثة خاشقجي

27
NOVEMBER
2018
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ألمحت النيابة العامة التركية، اليوم الاثنين، إلى العثور على خيوط قد تقود إلى "المتعاون" الذي تخلص من جثة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.
 
وأفادت النيابة العامة التركية، في بيان نقلته وكالة "الأناضول" وقناة "TRT"، بأنه تم رصد اتصال بين أحد المشتبه بهم الـ15 في قضية قتل خاشقجي ومواطن سعودي يمتلك فيلا في ولاية يالوا شمال غرب تركيا.
 
ضح البيان أن شخصا يدعى منصور عثمان أبو حسين تواصل مع صاحب الفيلا، المدعو محمد أحمد الفوزان، في 1 أكتوبر الماضي، أي قبل يوم من مقتل خاشقجي.
 
ولفتت النيابة العامة في بيانها إلى أن الاتصال بين الجانبين تمحور حول "التخلص أو إخفاء" جثة خاشقجي بعد تقطيعها.
 
وسبق أن اكتشف المحققون الأتراك يوم الاثنين وجود اتصال هاتفي بين أحد المشتبه بهم الـ15 الذين قدموا للقنصلية السعودية يوم مقتل خاشقجي، وصاحب فيلا بولاية يالوا.
 
وبعد استصدار التصاريح الرسمية من قبل القضاء التركي، أشرف النائب العام المسؤول عن التحقيق برفقة طاقم من وحدة مكافحة الإرهاب على تفتيش فيلا المواطن السعودي وفيلا أخرى بجانبها.
 
وأشارت "الأناضول" إلى أن ثمة ادعاءات تفيد بمغادرة المواطن السعودي تركيا بعد الاتصال الذي أجراه مع المشتبه بهم.
 
من جانبها، لفتت قناة "NTV" إلى أن صاحب الفيلا هو رجل أعمال سعودي يعتبر صديقا لولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان.‎
 
وقتل خاشقجي، الصحفي السعودي المعروف بانتقاداته لسياسات قادة المملكة في مجالات عدة والمتعاقد مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يوم الـ 2 أكتوبر الماضي في مقر قنصلية بلاده باسطنبول على يد فريق أمني سعودي.
 
ولم يعثر حتى الآن على جثة خاشقجي التي قطعها، حسبما أكدته النيابة العامة السعودية، القتلة وسلموها لـ"متعاون محلي" من أجل التخلص منها.
روسيا اليوم
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