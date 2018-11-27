أوغلو: استمعت لتسجيل قتل خاشقجي.. "الطبيقي" كان مستمتعا

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عربي21- -

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إنه استمع للتسجيل الصوتي، الذي يظهر لحظة مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "سود دويتشه تسايتونج" الألمانية، وتناقلتها وسائل الإعلام التركية، صباح اليوم، أن أجهزة الاستخبارات لا تكشف عن مصادرها إلا أنني استمعت للتسجيل حيث تم قتله خلال سبع دقائق.

وأوضح، أن الجريمة ارتكبت عمدا، حيث إنهم قرروا قتله بعد فشلهم في إقناعه بالعودة.

وأشار إلى أنه يسمع بالتسجيل الصوتي كيف يعطي رئيس الطب الشرعي التعليمات، وكان يستمع للموسيقى أثناء تقطيع الجثة.

وأضاف تشاووش أوغلو، أن الطبيقي على ما يبدو كان مستمتعا أثناء قيامه بذلك، "هو يحب التقطيع. هذا مقرف ومروع".

وفي رده على تساؤل حول سبب اختيار الفريق السعودي قتل خاشقجي في تركيا، قال "إنهم كانوا يعتقدون بأن لا أحد يستطيع أن يفعل معهم شيء، بدعوى أن القنصلية السعودية التي ذهب إليها خاشقجي للحصول على وثيقة تعد أرض سعودية".

وقال وزير الخارجية التركي، إن العديد من الأسئلة بحاجة إلى إجابة، من هو المتعاون المحلي؟.

ولفت إلى أن السلطات السعودية، أرادت إرسال صور تقريبية للمتعاون المحلي، متسائلا: "لماذا صور وهم يعرفون أسمائهم؟".

وأضاف أن الإدعاء العام السعودي يطلب منا المعلومات، إلا أنهم في الوقت ذاته لايعطونا المعلومات.

وحول إمكانية عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على هامش اجتماعات قمة العشرين في الأرجنتين، أوضح تشاووش أوغلو، أن الرئيس التركي يجري تقييما حول ذلك، وأن "ابن سلمان في اتصال هاتفي سابق معه، طلب ذلك، ولم يعطه أردوغان إجابة وقتها".

وتابع: "لا يوجد مانع من عقد لقاء بين أردوغان وابن سلمان".

وفي تقييمه لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، قال تشاووش أوغلو، " لا أعرف لماذا تحدث ترامب بهذه الطريقة، ولا أعلم ما إذا كان لدى الأمريكيين أدلة أخرى".

وأشار وزير الخارجية التركي، إلى أن العديد من الأطراف الدولية حمّلت ولي العهد السعودي مسؤولية جريمة قتل خاشقجي.