البرلمان المصري يوصي بحوافز لكل أسرة تنجب طفلا وحيدا

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عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري اليوم الأحد، اجتماعا من أجل متابعة الجهود التي بدأتها من قبل لمواجهة المشكلة السكانية، حسبما أفادت مصادر إعلامية محلية.

وقال رئيس اللجنة كمال عامر للصحفيين بهذا الشأن: "في إطار تناول اللجنة للمشكلة السكانية فقد عقدت 6 اجتماعات سابقة بالإضافة للاجتماع الأخير، وأوصت اللجنة بأهمية مساندة رجال الدين الإسلامي والمسيحي لجهود الدولة في مواجهة الزيادة السكانية لتنظيم النسل وليس منعه".

وأضاف البرلماني المصري أن اللجنة تدرس رفع سن الزواج للفتيات طبقا للدراسات الاجتماعية التي تعد في هذا الشأن، وتجريم التسرب من التعليم والزواج المبكر ومعاقبة المأذونين الذين يخالفون أحكام القانون".

وتعتبر اللجنة البرلمانية المصرية التي أوصت بمراعاة تحقيق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي، أن تنظيم الأسرة محورا أساسيا في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة مع أهمية دمج برامج تنظيم الأسرة مع كل أبعاد العملية التنموية.

وأوصت اللجنة بتشجيع العائلات التي تنجب طفلا وحيدا من خلال الحوافز الإيجابية المتمثلة في إصدار الدولة لشهادات شرفية للوالدين اللذين يقرران من تلقاء نفسيهما إنجاب طفل واحد، وإعفاء الطفل الوحيد من الرسوم الدراسية في مراحل التعليم المختلفة الابتدائي والمتوسط والجامعي.

كما أوصت اللجنة بإعطاء أولوية في العمل للطفل الوحيد حتى يصل لسن العمل، وإعطائه تأمينا صحيا شاملا وتقديم خدمات تأمينية مميزة لأفراد الأسرة التي تنجب طفلا وحيدا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية