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الجزائر تدين رسميا مقتل جمال خاشقجي

26
NOVEMBER
2018
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دانت الجزائر رسميا، يوم الأحد، مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، معربة عن قناعتها بأن العدالة السعودية ستسلط الضوء على هذه القضية.
 
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية عبد العزيز بن علي شريف، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، "إن الجزائر التي تربطها مع السعودية علاقات الأخوة والتعاون وتتبادل معها نفس المصير المشترك، على قناعة بأن القضاء السعودي سيسلط الضوء على هذه الجريمة".
 
وأكد بن علي شريف "أن الجزائر اطلعت على عناصر التحقيق الذي تقوم به العدالة في المملكة حول مقتل خاشقجي مثلما كشف عنه النائب العام السعودي يوم 16 نوفمبر.
 
وأضاف أن "الجزائر التي تدين بقوة الاغتيال المريع الذي استهدف المواطن السعودي، قد سجلت النتائج التي توصلت إليها العدالة حول ملابسات ارتكاب الجريمة وهوية أولئك الذين أمروا بها وبتنفيذها".
 
وتعد المرة الأولى التي تبدي فيها الجزائر، رسميا، موقفها إزاء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في اسطنبول بتركيا يوم 2 أكتوبر 2018.
 
ورغم أن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قد امتدت تداعياتها إلى العلاقات الإقليمية والدولية، وخلفت موجة استنكار عالمية، على المستويين الرسمي والشعبي، إلا أن الخارجية الجزائرية لم تدل بأي تصريحات ولم تعلن عن أي موقف يخص القضية.
 
ويأتي تحرك الجزائر قبيل زيارة غير مؤكدة سيقوم بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى الجزائر في إطار جولة تقوده إلى عدد من الدول.
روسيا اليوم
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