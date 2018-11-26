تأجيل فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد

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أرجأت السلطات العراقية إعادة الفتح الجزئي للمنطقة الخضراء الذي كان مقررا اليوم.

وأوضح المصدر أنه تقرر التريث في فتح المنطقة وربما هذا الأسبوع بأكمله حسب تعلميات من قيادات أمنية عليا، مشيرا إلى أن "عمليات رفع الحواجز الإسمنتية من بعض الشوارع في المنطقة الخضراء مستمرة".

وفي وقت سابق قال مصدر في مكتب رئيس الحكومة العراقية لـRT إن عملية فتح المنطقة الخضراء ستكون جزئية وليست كلية.

ودعا رئيس الوزراء العراقي إلى فتح المنطقة أمام المواطنين، مشددا على ضرورة تنفيذ هذا الإجراء لكسر الحواجز بينهم.

وكان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، قد أمر خلال فترة ولايته بإعادة فتح المنطقة، التي لم يدم فتحها كل مرة سوى لأيام قليلة قبل أن يعاد إغلاقها.