"أمنستي" ترفض توسيع كأس العالم 2022 للسعودية والإمارات

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لندن- عربي21 -

قالت المنظمة إن دعوة السعودية والإمارات لتحسين سجلهما في حقوق الإنسان شرط لأي خطة لتوسيع كأس العالم 2022

أطلقت منظمة العفو الدولية تحذيرا للاتحادَ الدولي لكرة القدم (فيفا) من أي خطة لتوسيع استضافة مونديال كأس العالم 2022، المقرر تنظيمه في قطر، ليشمل كلا من السعودية والإمارات.

وقالت المنظمة إن دعوة السعودية والإمارات لتحسين سجلهما في حقوق الإنسان شرط لأي خطة لتوسيع كأس العالم 2022.

وأوضح رئيس قسم السياسات والشؤون الحكومية للمنظمة في بريطانيا، ألان هوغارث، أن "أي توسيع لكأس العالم 2022 إلى السعودية والإمارات يجب أن يواكبه اعتراف من الفيفا، بضرورة أن يحسن كلا البلدين سجله في مجال احترام حقوق الإنسان".

وكان رئيس الفيفا جياني إنفانتينو أعلن -في وقت سابق هذا العام- أنه يريد استكشاف إمكانية توسيع كأس العالم 2022 من 32 إلى 48 فريقا، كما تقرر بالفعل لبطولة 2026 التي ستستضيفها كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

واعترف إنفانتينو هذا الأسبوع بأن بطولة يشارك بها 48 فريقا، وتقام خلالها ثمانون مباراة، قد تعني بكل تأكيد تنظيم بعض المباريات خارج قطر، التي شيدت فقط ثمانية ملاعب.

وقالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن فرص موافقة الدوحة على هذا المقترح تبدو بعيدة للغاية، خاصة في ظل استمرار حصار قطر الذي تقوده كل من السعودية والإمارات منذ صيف 2017.