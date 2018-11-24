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19 اتصالاً هاتفياً بين المطرب والقحطاني... الاخير نقل الحديث لشخص بجواره؟!

24
NOVEMBER
2018
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نقلت قناة "الجزيرة" القطرية عن مصدر تركي أن ماهر عبد العزيز المطرب المتهم بأنه رئيس فريق اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد أجرى 19 اتصالاً هاتفياً مع سعود القحطاني مساعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال جريمة قتل خاشقجي.
 
وأفاد المصدر التركي بأن شخصاً كان موجوداً بجانب القحطاني خلال بعض تلك الاتصالات، وأن القحطاني كان يردد له ما كان يقوله المطرب.
 
وأضاف المصدر التركي لـ"الجزيرة"  أن جريمة قتل خاشقجي خطط لها بدقة وعناية من قبل مسؤولين سعوديين قبل 12 يوما من وقوعها.
 
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية مشقت قبل ايام نقلاً عن ثلاثة أشخاص على صلة بالتحقيقات في مقتل جمال خاشقجي، أن المطرب اتصل هاتفيا من إسطنبول بمساعد ولي العهد السعودي طالباً منه إبلاغ رئيسه بأن المهمة أنجزت.
 
وعلى الرغم من أن اسم ولي العهد لم يرد في التسجيل فإن المخابرات الأميركية ، وفق "نيويورك تايمز" تعتقد أن كلمة "رئيسك" كانت إشارة إلى ولي العهد السعودي.
 
ووصف ضباط استخبارات سابقون أقوال ماهر المطرب بأنها أقوى الأدلة الدامغة في القضية.
 
ويوصف المطرب بأنه منسق عملية اغتيال خاشقجي، وهو من الدائرة المقربة لولي العهد السعودي، حيث رافقه في جولات خارجية عدة إلى أوروبا والولايات المتحدة.
 
الى ذلك اشارت "الجزيرة" الى ان الطائرة التي كانت تقل السعوديين المشتبه في تورطهم بمقتل خاشقجي والتي وصلت إسطنبول قبل يوم من دخول الصحفي السعودي قنصلية بلاده مستأجرة باسم ماهر المطرب الذي عمل سابقا ضمن الملحق الأمني لسفارة بلاده في لندن.
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