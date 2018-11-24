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بعد لقائه المفاجئ مع ابن سلمان... أحد أفراد عائلة خاشقجي يكشف 3 أمور

24
NOVEMBER
2018
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سبوتنيك - كشف أحد أفراد عائلة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع الشهر الماضي، عن ما دار خلال لقائه المفاجئ بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت.
 
وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، كشف محمد خاشقجي (نجل ابن عم الصحفي جمال خاشقجي) تفاصيل لقائه بولي العهد، محمد بن سلمان في حلبة "ياس" في مارينا أبوظبي أمس (الجمعة)، والتي كشف فيها 3 أمور…
 
لقاء مفاجئ وترحيب
 
قال محمد خاشقجي، إنه أحد منظمي "الفورمولا ١" في أبو ظبي، وإن لقاءه بالأمير محمد بن سلمان كان مفاجئا ورائعا، إذ رحب ولي العهد به قائلا "أهلا بك في بلدك الثاني الإمارات".
 
 
 
موقف عائلة خاشقجي من ولي العهد
 
شدد محمد خاشقجي، على أن أسرته متمسكة وملتفة حول القيادة الرشيدة في المملكة والمتمثلة في الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، مبينا أن تجاهل شائعات الإعلام المعادي للمملكة هو أكبر رد عليهم.
ودخل خاشقجي قنصلية بلاده في إسطنبول، 2 أكتوبر/تشرين الأول، ولم يخرج بعدها، لتتوالى التأكيدات عن اختفائه ومقتله ثم إعلان المملكة وفاته، لتوجه النيابة السعودية اتهامات إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتله، وعددهم 21 شخصا.
 
 
ثم طالبت النيابة بإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.
 
وقالت النيابة العامة السعودية، إن الآمر بالمهمة هو نائب رئيس الاستخبارات السابق، موضحة أن من أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي هو قائد الفريق الذي أرسل لإعادته للمملكة، وإن التحقيقات مستمرة لتحديد مكان الجثة.
 
 
 
وأكد النائب العام، أن خاشقجي قتل بعد شجار وتم حقنه بمادة قاتلة وإن خمسة متهمين أخرجوا جثته من القنصلية بعد تجزئتها.
 
ووردت المملكة في تصريحات على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير، نفى فيها علاقة ولي الأمر بمقتل خاشقجي، مشددا على أن تركيا أكدت لبلاده أنها لم توجه أي اتهامات لولي العهد، وفق صحيفة الشرق الأوسط.
 
 
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، 2 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، "الأفراد جاءوا لتنفيذ أوامر بقتل خاشقجي، ونعرف أن الأمر بقتل خاشقجي جاء من أعلى مستويات الحكومة السعودية".
 
ولكنه عاد ونفى التهم عن الملك سلمان ليترك الأمر للتخمينات بشأن ولي العهد وهو ما جعل الجانب السعودي يستفسر بشأن ذلك، حيث جاء في المقال، " لا أعتقد لثانية واحدة أن الملك سلمان، أعطى أمرا بقتل خاشقجي، لذلك ليس لدي أي سبب للاعتقاد أن قتله يعكس سياسة السعودية الرسمية، وبهذا المعنى فإنه سيكون من الخطأ اعتبار أن قتل خاشقجي مشكلة بين البلدين".
 
حلم ورؤية
 
أكد محمد خاشقجي، أن محمد بن سلمان هو حلم جيل الشباب الحالي قائلا: "ولي العهد هو الحلم لجيلنا من الشباب"، معتبرا رؤية 2030 نقلة نوعية للمملكة العربية السعودية، حسبما أوردت عكاظ.
 
وتداولت وسائل إعلام سعودية صورة لولي العهد مع الشاب محمد خاشقجي، أمس الجمعة.
 
 
ووصل ولي العهد السعودي مساء الخميس الماضي، إلى الإمارات، في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع أزمة مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.
 
 
واستقبل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، ولي العهد السعودي، في أبو ظبي، وهي البلد الأول ضمن جولة عربية.
 
وعلقت وزارة الخارجية السعودية على زيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى الإمارات، ولقائه بالشيخ محمد بن زايد، قائلة "معا"، في إشارة إلى قوة العلاقات بين البلدين.
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