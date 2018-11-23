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بيان من شرطة أبوظبي بشأن جريمة قتل ارتكبتها امرأة

23
NOVEMBER
2018
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نفت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، المعلومات غير الحقيقية والتي نقلت صورة غير دقيقة لأحداث قضية مقتل (عربي) على يد (عربية) من الجنسية نفسها، التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما تناقلته عدد من الصحف ووسائل الإعلام المحلية.
 
وقال مصدر مسؤول بشرطة أبوظبي مختص بالتحقيق في القضية، أنه وبالتدقيق على الواقعة، "اتضح عدم صحة ما تم تداوله، وإضافة بيانات غير حقيقية للواقعة، ومن ذلك نفي قيام سيدة عربية بإطعام أجزاء من جسد رجل (من الجنسية نفسها)، لعمال بعد الشروع في قتله".
 
ودعت شرطة أبوظبي كافة أفراد المجتمع، ورواد مواقع التوصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، إلى عدم نشر وتداول الأخبار غير الصحيحة، وضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
 
 
كما أكدت على ضرورة انتظار البيانات المعتمدة الصادرة عن جهات الاختصاص قبل الإقدام على نشر مثل هذه الأخبار التي تضر بالأمن المجتمعي.
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