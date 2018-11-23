"فوربس": السعودية تتجسس على معارضيها ببرنامج إسرائيلي

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كشف مجلة "فوربس" الأمريكية عن تورط السعودية بالتجسس على معارضي نظامها خلسة عن طريق برنامج يتم تحمليه على أجهزتهم الخلوية.

وقالت المجلة في تقرير حصري لها، إن "حملة النظام السعودي ضد المعارضين الذين يعيشون في الخارج كانت منتشرة بشكل أكبر مما كان يعرف عنها، حيث تضمنت سلسلة من الهجمات الرقمية الخبيثة في الأشهر التي سبقت اغتيال الصحفي جمال خاشقجي".

وتحدثت المجلة مع أحد المعارضين المعروفين، وهو الكوميدي واليوتيوبر غانم الدوسري، الذي أكد أنه تم استهدافه ببرامج تجسس متقدم يدعى "Pegasus".

وتقول المجلة إن "الأداة يمكن أن تجمع المعلومات الخاصة بصمت على هاتف iPhone، من رسائل "الواتساب" وحتى رسائل البريد، حتى أنه يمكنها التجسس على كاميرا الهاتف الذكي والمايكروفون".

وأكدت أن البرنامج هو من انتاج شركة إسرائيلية وتبلغ قيمته مليار دولار، لافتة إلى أن "غانم الدوسري ثاني شخص يؤكد استهدافه إلكترونيا عن طريق برنامج "بيجاسوس"، إلى جانب الناشط الحقوقي والمعارض يحيى العسيري".