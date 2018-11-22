مصر: محكمة أوروبية تؤيد تجميد أموال أسرة حسني مبارك

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أعلنت المحكمة العامة للإتحاد الاوروبي الخميس تأييدها لقرار مجلس الإتحاد الاوروبي باستمرار تجميد أموال أسرة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.



وكان مجلس الاتحاد الأوروبي اتخذ قراره بتجميد أموال أسرة مبارك في مارس (آذار) 2011، ومُد العمل به في السنوات التالية.



وقالت المحكمة في بيان، رغم أن "الوضع في مصر تطور بعد 2011، فإن ذلك لا يؤثر على سلطة مجلس الاتحاد الأوروبي وقدرته على تجديد قراره الأصلي، بتجميد أموال أسرة مبارك".



ويذكر أن أسرة مبارك تقدمت بطلب إلى محكمة لوكسمبورغ بدعوى أن تجديد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي في 2016 و2017 مخالف للقانون.



ويُذكر أن سويسرا جمدت من جهتها أموالاً وأصولاً مملوكة لأسرة مبارك وبعض المقربين منها، بـ 570 مليون فرنك سويسري (529 مليون يورو) منذ 2011.

24.ae