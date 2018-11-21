عشرات الأطفال بالسعودية ممنوعون من السفر.. هؤلاء أبرزهم

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لندن- عربي21 - تمنع السلطات السعودية عشرات الأطفال من السفر، بسبب آبائهم، المعتقلين أو المعارضين في الخارج.

وذكر حساب "معتقلي الرأي"، أن من أبرز الأطفال الممنوعين، أبناء الشيخ المعتقل سلمان العودة.

إضافة إلى أبناء الأكاديميين أحمد بن راشد بن سعيد، وسعيد بن ناصر الغامدي، المقيمين خارج المملكة.

ويخشى الغامدي وابن سعيد وغيرهم، أن يتم اعتقالهم فور وصولهم إلى المملكة، وهو ما دفع السلطات السعودية لمنع عائلاتهم من الالتحاق بهم في الخارج.

يشار إلى أن السلطات السعودية اعتقلت المئات من الكتاب والناشطين والدعاة منذ أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، ووجهت للعديد منهم تهما متعلقة بالإرهاب.