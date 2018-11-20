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أمطار الكويت تكشف ألغاما ومتفجرات.. و"الداخلية" تتحرك

20
NOVEMBER
2018
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، أنّ السيول التي شهدتها البلاد خلال الأيّام الماضية، كشفت عن 48 لغماً ومتفجرات في مناطق صحراوية متفرقة، فيما تلقت 20 بلاغاً جديداً عن ألغام أخرى.

وقال الإدارة العامة للعلاقات والأعلام الأمني بالوزارة إنّ الأجهزة الأمنية بالوزارة تلقت خلال الأيام الماضية عددا من البلاغات عن وجود أجسام يشتبه بأنها مخالفات عسكرية، في المناطق البرية بمحافظة المهرة، لافتة إلى فرقة المتفجرات انتقلت على الفور للتعامل معها، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأكّدت الداخلية الكويتية استمرار حملة التوعية، التي أطلقتها لتحذير مرتادي المناطق الصحراوي من الاقتراب، أو العبث بأيّ أجسام غريبة، أو مخلفات عسكرية خطرة انكشفت من جراء انجراف الأتربة نتيجة لهطول الأمطار والسيول التي شهدتها الكويت خلال الأيام الماضية.

وهطلت على الكويت خلال الأسبوعين الماضيين أمطار غزيرة، تحولت إلى سيول في بعض المناطق، الأمر الذي أدى إلى إغراق عدد من الشوارع والسيارات، كما لحقت أضرارا بالممتلكات والبنية التحتية.
المصدر: سكاي نيوز
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