أفقد خطيبتَه عذريّتها وعندما أراد الزواج منها... قتلوه ودفنوه بالسّرّ!

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وقعت "جريمة شرف" في مصر حيث أقدم رجل، بمساعدة عائلته، على قتل خطيب أخته الذي كان سيتزوجها قريبًا.



وفي التفاصيل، بحسب موقع مجلّة "لها"، تقدّم شاب مصري يُدعى مروان لخطبة شابة وبعد فترة قليلة تمّت الخطوبة بموافقة وترحيب العائلتين.



وبعد فترة من الوقت معًا، حدثت علاقة جنسية بينهما قبل الزواج وفقدت خطيبته عذريتها. إلاّ أن الشابة خافت من أهلها فأخبرت والدتها التي قامت بدورها بإخبار زوجها (والد الشابة)، فثار الأب وقرّر فسخ الخطوبة، إلاّ أن مروان لم يوافق وقرر أن يواجه أهلها واتفقوا على الإسراع بالزواج.



إلاّ أنّ ما حصل كان عكس ما تم الإتفاق عليه، فقد رفض شقيق الشابة ما حصل وثار على العريس ودارت بينهما مشادة كلامية سرعان ما تطوّرت الى عراك أدى الى مقتل مروان.



بعد ذلك، قام أهل الفتاة بحمل مروان ودفنه في الجبل من دون أن يشعر بهم أحد، لكن غيابه لمدة 3 أيام دفع بوالدته الى تقديم بلاغ في قسم الشرطة بتغيب ابنها وأن آخر مكان تواجد فيه وكانت تعلم به هو بيت خطيبته.



وعليه، أمر رئيس المباحث بعمل تحريات عن الواقعة التي أثبتت أن مروان دخل بيت خطيبته لكن لم يخرج منه، فاستدعى أهل الفتاة ليعترفوا بقتله ودفنه في منطقة جبلية. وقد أحيل المحضر والمتهمون إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق واستخراج الجثة وعرضها على الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.