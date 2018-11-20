"سارة" تفجر الفضيحة :" زوجي بصورني عارية وبيطلع لايف عل فيسبوك"!

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بعد علاقة حب كللّت بالزواج واستمرت لنحو عام ونصف أسفرت عن حمل "لم يخرج للنور بعد".. تقدمت "سارة. ي" إلى محكمة الأسرة، تطلب الخلع من زوجها "أحمد. ك"، بعد عثورها على حساب مزيف يحمل صورا وفيديوهات "لايف" مخلّة لها نشرها زوجها لها عبر "فيس بوك" وبعض المواقع الإباحية، مستخدمًا هاتفه المحمول.

صدمة كبيرة ترويها الشابة الثلاثينية الحاصلة على درجة الماجستير، لـ"هن"، بعد رفع قضية "خلع" ضد زوجها قائلة: "تعرفت عليه صدفة في الجامعة خلال دراستي للماجستير.. ونشأ بيننا إعجاب متبادل وبعدها تقدم لطلب الزواج وتمت مراسم الخطبة بشكل عادي ولم ألاحظ عليه أي شيء غير عادي لكنه كان مهووسا بالصور دائما وخلال الخطوبة كان بيطلب مني صور لي بلبس البيت لكن كنت فاكراها عادي.. كان بيقول إني بوحشه وعايز يشوفني".

وأضافت:"تزوجت أحمد منذ عامين بعد خطوبة حوالي 9 أشهر.. علاقتنا كانت كويسة جدا وبنحب بعض واتجوزنا كنت أسعد واحدة في الدنيا.. سافرنا شهر العسل وحياتنا كانت طبيعية جدا لكن بدأ يطلب مني أخلع الحجاب على البحر بحجة إننا في مدينة تانية وأخذ حريتي محدش هيشوفني ولا يعرفني وبالفعل بدأت أنزل بشعري ويصورني وأنا بتعامل عادي.. ده جوزي مكنتش متخيلة منه أي إساءة".

وتابعت: "بدأت ألاحظ ارتباطه بالتليفون بشكل كبير خصوصا خلال العلاقة.. في الأول شكيت إنه بيخوني وبيكلم واحدة تثيره جنسيا خلال العلاقة.. مع الوقت ركزت في الموضوع وبقيت هتجنن وأعرف باس ورد الموبايل لحد ما وقع في إيدي واكتشفت الصدمة".

وأستكملت: "لقيت البيه المحترم جوزي.. بيصورني قبل علاقتنا وعامل صفحة مزيفة باسم تاني وبينشر فيها صوري وتعليقات قليلة الأدب على صوري وبيطلع لايف كمان وبيحط فيديوهات لي وأنا بخلع هدومي وصور بينزلها أجزاء قبل العلاقة والتعليقات من رجالة بتقوله كمل".

"مقدرتش استحمل الصدمة.. انهارت إزاي جوزي يعمل كدا معرفتش أعمل حاجة.. لما واجهته قالي محدش يعرفك وإنه بيحبني لكنه بيستمتع كدا وبيثار جنسيا بالطريقة دي".

وانهت حديثها قائلة: "لحد دلوقت مقولتش حاجة لأهلي ولا أهله هفضح نفسي أنا بنت ناس محترمة.. قولتله طلقني ورفض بتمنى من ربنا بس يبعد عني.. مبقتش حاسة معاه بأمان ومقدرش أفضل متجوزة واحد بيتاجر بشرفي قدام الناس".





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