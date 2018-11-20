السفير المصري في الكويت: لا أحد يستطيع النيل من علاقاتنا الوطيدة

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شدد السفير المصري في الكويت طارق القوني في سياق حديثه عن عمق الروابط بين البلدين، على أهمية عدم الانسياق وراء التجاوزات الصادرة عن منابر إعلامية وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن القوني قوله في هذا السياق إن "تلك الأصوات الفردية لن تستطيع النيل من العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين".

كما ثمن رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في الكويت التصريحات الإيجابية لكل من رئيس مجلس الأمة الكويتي، ورئيس مجلس النواب المصري، ونائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، مشيرا أيضا إلى "ما لمس في الأيام الأخيرة من رفض الغالبية العظمي من الشعبين المصري والكويتي لأي محاولة لتخريب العلاقات بين البلدين".

ولفت الدبلوماسي المصري إلى أن أي إساءات في حق الدول وشعوبها غير مقبولة، مشددا على المصالح المشتركة التي تجمع البلدين والتحديات التي تواجهها المنطقة والتي تستوجب التركيز على دفع العلاقات الثنائية وتنميتها في جميع المجالات.