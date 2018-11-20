اعتقال طبيبة وكاتب بالسعودية.. ما علاقة آل الشيخ والقحطاني؟

A + A -

لندن- عربي21 - أعلنت حسابات سعودية اعتقال طبيبة، وكاتب، في قضيتين مختلفتين، قبل أيام.

وذكرت منظمة "القسط" الحقوقية، ومقرها لندن، أن السلطات السعودية اعتقلت الطبيبة عبير النمنكاني، اختصاصية طب الأسنان والأطفال، والتي انتشر لها بحوث على مستوى العالم حول مكافحة "خوف الأطفال".

وأوضحت المنظمة أن سبب الاعتقال يعود إلى "مطالبة النمنكاني بعدم تقييد سفر ابنتها وعدم فرض قيود على تحركاتها".

وفي حادثة متصلة، ذكر حساب "معتقلي الرأي"، أن السلطات السعودية اعتقلت الكاتب في صحيفة "الوطن"، عبد الله العقيل، بعد انتقادات علنية وجهها للمستشارين في الديوان الملكي، المقال سعود القحطاني، والآخر تركي آل الشيخ.

وكشف العقيل قبل أيام أنه أوقف عن الكتابة لمدة ستة شهور، بسبب انتقاده بطريقة "تهكمية" لسياسات تركي آل الشيخ بعد توليه منصب رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وأضاف متحدثا عن سعود القحطاني: "خلونا من الخرابيط والحكي الفاضي، شخص مثل سعود القحطاني المتهم في قضية مقتل خاشقجي وبصلاحياته المطلقة أساء للملك ولولي العهد وللشعب كله!! يجب أن يحاسب هو ومن كان على شاكلته".

وتابع متحدثا عن آل الشيخ: "حتى حق الرياضة استغل صلاحياته وثقة المسؤولين وصار الكل يخشاه ويخافه وكل من انتقده يظهر لنا في مقطع فيديو يعتذر عن انتقاده وكأنه آلة معصوم عن الخطأ!!".

وقبل اعتقاله بساعات، رفض عبد الله العقيل الرسائل التحذيرية التي وصلته من متابعيه، بأن تغريداته ستتسبب باعتقاله.

وأضاف: "ياخي بعض الناس يهولون الأمور!! ويذكروني بالخاص إني أب وعندي أطفال صغار!! يحاولون يصورون لنا إننا مثل بعض الجمهوريات أو مثل بعض الدول الخليجية اللي تغيب شمسك لاتفه سبب! سلامات! ترانا متعودين على النقد!!".

يشار إلى أن السلطات السعودية اعتقلت المئات من الكتاب والناشطين والدعاة منذ أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، ووجهت للعديد منهم تهما متعلقة بالإرهاب.