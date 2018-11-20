living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اعتقال طبيبة وكاتب بالسعودية.. ما علاقة آل الشيخ والقحطاني؟

20
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لندن- عربي21 - أعلنت حسابات سعودية اعتقال طبيبة، وكاتب، في قضيتين مختلفتين، قبل أيام.
 
 
 
وذكرت منظمة "القسط" الحقوقية، ومقرها لندن، أن السلطات السعودية اعتقلت الطبيبة عبير النمنكاني، اختصاصية طب الأسنان والأطفال، والتي انتشر لها بحوث على مستوى العالم حول مكافحة "خوف الأطفال".
 
 
 
وأوضحت المنظمة أن سبب الاعتقال يعود إلى "مطالبة النمنكاني بعدم تقييد سفر ابنتها وعدم فرض قيود على تحركاتها".
 
 
 
وفي حادثة متصلة، ذكر حساب "معتقلي الرأي"، أن السلطات السعودية اعتقلت الكاتب في صحيفة "الوطن"، عبد الله العقيل، بعد انتقادات علنية وجهها للمستشارين في الديوان الملكي، المقال سعود القحطاني، والآخر تركي آل الشيخ.
 
 
 
وكشف العقيل قبل أيام أنه أوقف عن الكتابة لمدة ستة شهور، بسبب انتقاده بطريقة "تهكمية" لسياسات تركي آل الشيخ بعد توليه منصب رئيس الهيئة العامة للرياضة.
 
 
 
وأضاف متحدثا عن سعود القحطاني: "خلونا من الخرابيط والحكي الفاضي، شخص مثل سعود القحطاني المتهم في قضية مقتل خاشقجي وبصلاحياته المطلقة أساء للملك ولولي العهد وللشعب كله!! يجب أن يحاسب هو ومن كان على شاكلته".
 
 
 
وتابع متحدثا عن آل الشيخ: "حتى حق الرياضة استغل صلاحياته وثقة المسؤولين وصار الكل يخشاه ويخافه وكل من انتقده يظهر لنا في مقطع فيديو يعتذر عن انتقاده وكأنه آلة معصوم عن الخطأ!!".
 
 
 
وقبل اعتقاله بساعات، رفض عبد الله العقيل الرسائل التحذيرية التي وصلته من متابعيه، بأن تغريداته ستتسبب باعتقاله.
 
 
 
وأضاف: "ياخي بعض الناس يهولون الأمور!! ويذكروني بالخاص إني أب وعندي أطفال صغار!! يحاولون يصورون لنا إننا مثل بعض الجمهوريات أو مثل بعض الدول الخليجية اللي تغيب شمسك لاتفه سبب! سلامات! ترانا متعودين على النقد!!".
 
 
 
يشار إلى أن السلطات السعودية اعتقلت المئات من الكتاب والناشطين والدعاة منذ أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، ووجهت للعديد منهم تهما متعلقة بالإرهاب.
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout