هذا ما وعد به الرزاز الشعب الأردني بعد قانون الضريبة (شاهد)

A + A -

لندن- عربي21 - أقر مجلس النواب الأردني، قبل يومين، القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، الذي أثار جدلا واسعا في المملكة منذ أيار/ مايو الماضي.

وأطل رئيس الوزراء عمر الرزاز، الاثنين، في مؤتمر صحفي، ليتحدث عن القانون، وأولويات الحكومة للعامين 2019 و2020.

وقدم الرزاز وعودا للشعب الأردني، في أعقاب إقرار قانون الضريبة، وجاء من أبرزها توفير 30 ألف فرصة عمل إضافية.

إضافة إلى شمول 80 بالمئة من المواطنين في نظام التأمين الصحي، ورفع نسبة التحاق الأطفال برياض الأطفال إلى 70%، وإنشاء 120 مدرسة جديدة.

كما وعد الرزاز بربط وسائط النقل العام بنظام تتبع إلكتروني، وضمن مواعيد محددة لوصول الحافلات وانطلاقها.

وكشف الرزاز عن إطلاق برنامج "خدمة وطن" ليحاكي خدمة العلم، ويستهدف تخريج 20 ألف شاب وشابة مسلحين بـ"قيم الجدية ومهارات العمل".

وبحسب الرزاز، فإن "أولويّات الحكومة تستهدف كل أردني وأردنية، الفقراء لحمايتهم والحفاظ على كرامتهم، والطبقة الوسطى لتحصينها بخدمات نوعية، والقطاع الخاص لتحفيزه للاستثمار والإنتاج".

وقال إن الحكومة ستتخذ الإجراءات الكفيلة لزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10 بالمئة، والصادرات الوطنية بنسبة 5 بالمئة سنويا، وتأسيس شركة قابضة يتاح فيها المساهمة للأردنيين المقيمين والمغتربين.

وفي مجال الحماية الاجتماعية، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم شمول (55) ألف أُسرة من الأسر العفيفة للاستفادة من برامج صندوق المعونة الوطنية، لا سيما أن هناك أسرا عاملة لكنها فقيرة.

وأعلن الرزاز أنه مع نهاية 2020 سيكون نحو 35% من إنتاج الطاقة الكهربائية مصادرها أردنية من الصخر الزيتي والطاقة المتجددة، الأمر الذي يعزز أمن الطاقة.