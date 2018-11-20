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الجبير يرد على تحميل الـCIA ابن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي

20
NOVEMBER
2018
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عربي 21 - رد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، على التقارير التي تحدثت بأن المخابرات الأمريكية خلصت إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هو من أمر باغتيال الصحفي جمال خاشقجي.
 
 
 
وقال الجبير في حديث له مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، الممولة من السعودية: "هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، ونرفضها بشكل قطعي".
 
 
وقال إن "تركيا أكدت أن ولي العهد ليس المقصود باتهاماتها في قضية خاشقجي".
 
وذكرت صحف أمريكية، الجمعة، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية خلصت إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمر باغتيال الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول، وهي نتيجة تتناقض مع تأكيدات الحكومة السعودية بعدم تورط الأمير محمد في ذلك.
 
وقالت "واشنطن بوست"، إن المسؤولين الأمريكيين أبدوا ثقة كبيرة في تقييم وكالة المخابرات الأمريكية، الذي يعد أوضح تقييم حتى الآن يربط الأمير محمد بهذه الجريمة، ويعقد جهود الرئيس دونالد ترامب للحفاظ على علاقات الولايات المتحدة بأحد أوثق حلفائها في المنطقة. 
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