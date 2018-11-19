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رسالة من الأسد لملك الأردن

19
NOVEMBER
2018
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بعث الرئيس السوري بشار الأسد برسالة شفهية إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين خلال اللقاء الذي جمع الوفد البرلماني الأردني الذي يزور سورية بالأسد يوم الاثنين.

وقال بشار الأسد لرئيس الوفد النائب عبد الكريم الدغمي "انقل للملك إنني أتطلع إلى الأمام ولا أتطلع للخلف".

وكان وفد من رؤساء اللجان في مجلس النواب غادر إلى سوريا يوم الاثنين، حيث أكدوا خلال لقائهم الرئيس السوري أن الانتصار في هذه الحرب سيكون انتصارا لجميع الدول العربية في وجه المشاريع الغربية التي تستهدف ضرب استقرارها وتفتيتها خدمة لأمن "إسرائيل".

وعقب اللقاء، قال النائب خالد أبو حسان في تصريحات إن الرئيس الأسد حمّل الوفد تحياته للأردن قيادة وشعبا.

وأضاف النائب أن الوفد ناقش خلال اللقاء قضايا النقل والطاقة وفتح معبر جابر نصيب، وساعات العمل به، كما ناقش مسألة سهولة التنقل من خلال المعبر بين البلدين.

وأكد أبو حسان أن اللقاء مع الرئيس السوري كان وديا، وذلك نقلا عن موقع "خبرني" الأردني.

وكالة عمون الأردنية 

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