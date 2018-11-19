living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

والدة المصري المقتول في السعودية تروي تفاصيل المكالمة الأخيرة

19
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت والدة الصيدلي المصري أحمد طه، الذي لقي مصرعه منذ يومين على يد مواطن سعودي في المملكة عن آخر اتصال هاتفي جمعها بنجلها قبل وفاته.
 
وقالت آمال سيد، والدة الضحية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" المذاع على قناة "الرافدين"، إن آخر مكالمة دارت بينهما كانت يوم الأربعاء الماضي، وفيها قال لها ابنها إن المتهم (المواطن السعودي) أتى إليه قبل واقعة القتل يطالب باسترجاع بعض الأدوية دون فاتورة الشراء، فطلب منه ابنها إحضار الفاتورة أولا ثم استعادة أمواله، وبالفعل جاء في اليوم التالي بالفاتورة وانتهى الأمر دون مشكلة.
 
وأضافت: "فوجئنا في اليوم التالي بحدوث واقعة القتل"، مؤكدة أن المتهم بقتل نجلها ليس مختلا عقليا، وأن الواقعة حدثت مع سبق الإصرار والترصد.
 
وأشارت آمال سيد إلى أن نجلها بدأ العمل في السعودية منذ 4 سنوات، وكانت آخر زيارة له لمصر في شهر يوليو الماضي، وأنه كان يستعد للزواج، مطالبة بضرورة استعادة حق نجلها والقصاص العاجل من الجاني.
 
ولقي أحمد طه مصرعه على يد مواطن سعودي داخل صيدلية في المملكة، وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة الجاني لحظة ارتكابه الجريمة بطعن الضحية بسكين حتى الموت، وألقت الشرطة السعودية القبض على المتهم.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout