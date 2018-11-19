والدة المصري المقتول في السعودية تروي تفاصيل المكالمة الأخيرة

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كشفت والدة الصيدلي المصري أحمد طه، الذي لقي مصرعه منذ يومين على يد مواطن سعودي في المملكة عن آخر اتصال هاتفي جمعها بنجلها قبل وفاته.

وقالت آمال سيد، والدة الضحية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" المذاع على قناة "الرافدين"، إن آخر مكالمة دارت بينهما كانت يوم الأربعاء الماضي، وفيها قال لها ابنها إن المتهم (المواطن السعودي) أتى إليه قبل واقعة القتل يطالب باسترجاع بعض الأدوية دون فاتورة الشراء، فطلب منه ابنها إحضار الفاتورة أولا ثم استعادة أمواله، وبالفعل جاء في اليوم التالي بالفاتورة وانتهى الأمر دون مشكلة.

وأضافت: "فوجئنا في اليوم التالي بحدوث واقعة القتل"، مؤكدة أن المتهم بقتل نجلها ليس مختلا عقليا، وأن الواقعة حدثت مع سبق الإصرار والترصد.

وأشارت آمال سيد إلى أن نجلها بدأ العمل في السعودية منذ 4 سنوات، وكانت آخر زيارة له لمصر في شهر يوليو الماضي، وأنه كان يستعد للزواج، مطالبة بضرورة استعادة حق نجلها والقصاص العاجل من الجاني.

ولقي أحمد طه مصرعه على يد مواطن سعودي داخل صيدلية في المملكة، وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة الجاني لحظة ارتكابه الجريمة بطعن الضحية بسكين حتى الموت، وألقت الشرطة السعودية القبض على المتهم.