living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تفاصيل جديدة بفيديو تعذيب طفلة حضانة مصر.. مَنْ الجناة؟

19
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تكشفت تفاصيل جديدة بواقعة فيديو تعذيب طفلة بإحدى الحضانات بمدينة الإسكندرية شمال مصر، وهي الواقعة التي هزت الرأي العام وأدت لتدخل حكومي للتحقيق.
 
وتبين من المعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت" أن الطفلة الضحية تدعى جوري محمود إبراهيم عبد القوي تبلغ من العمر 4 سنوات، وأن مديرة الحضانة أبلغت أسرة الطفلة بالتفاصيل.
 
 
وتبين أن مشرفة بالحضانة هي من قامت بالتعذيب فيما قامت المشرفة الأخرى وهي شقيقتها بتصوير الواقعة عبر هاتفها الجوال، وعلم والد الطفلة بالواقعة، من خلال نشر بعض أولياء أمور أطفال الحضانة للفيديو على مجموعة خاصة بهم عبر تطبيق "الواتساب".
 
من جانبها كشفت وزارة التضامن الاجتماعي تفاصيل جديدة بالواقعة، وقال مسؤول كبير بالوزارة لـ"العربية.نت" إن الوزارة تابعت تطورات الموقف القانوني لحالة حضانة جنة الطفل السعيد بالإسكندرية حيث قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية بتشكيل لجنة من إدارة الأسرة والطفولة وفريق التدخل السريع بالإسكندرية، وتم عمل محضر باستلام 10 سجلات خاصة بإجراءات العمل وبيانات العاملين والأطفال ودفاتر الحضور، لمعرفة كل ما يجري في الحضانة من تفاصيل.
 
وأضاف أنه تم الاستماع لأقوال 4 من أولياء الأمور حول الواقعة، وكيفية معاملة الحضانة والمشرفات بالحضانة، وأكدوا على حسن عمل الحضانة والقائمين عليها من رعاية وعناية للأبناء، مؤكدين أنه لا توجد أي شكوى سابقة على الحضانة خلال الخمس سنوات الماضية.
 
إغلاق إداري للحضانة
وكشف المسؤول المصري أنه تم عمل محضر إغلاق إداري للحضانة، والحصول على إقرار من مالكتها بغلقها، كإجراء احترازي لحين انتهاء التحقيقات في النيابة، مشيرا إلى أنه تم عرض مديرة الحضانة والمشرفتين على النيابة، وتم إخلاء سبيل المشرفتين بكفالة ماليه قيمتها 500 جنيه لكل منهما، فيما تم إخلاء سبيل مديرة الحضانة لعدم ثبوت أي أدلة تدينها.
 
في سياق متصل وفي تحرك حكومي آخر تقدم المجلس القومي للأمومة ببلاغ للنيابة ضد الحضانة والقائمين عليها مطالبا بالتحقيق في الواقعة.
 
وقال المجلس في بيان له إن الخط الساخن الخاص بشكاوى الأطفال التابع للمجلس القومي تلقى بلاغا يحمل رقم 147315 على خط نجدة الطفل بشأن انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يفيد بتعذيب أطفال داخل حضانة بالإسكندرية.
 
وأضاف أنه تم على الفور التحرك وتحويل البلاغ للجنة حماية الطفولة بالإسكندرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكوى، وتبين قيام مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، ووالد الطفلة بتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان يحمل رقم 11121 إداري لسنة 2018 ضد إدارة الحضانة والمشرفتين وهما الأولى التي قامت بالتعذيب والثانية التي قامت بنشر الفيديو.
 
وأشار إلى أن المجلس يتابع التحقيقات وسيقدم كافة الدعم اللازم لأسرة الطفلة المعتدى عليها.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout