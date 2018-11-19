تركي آل الشيخ يعلق على أنباء حول إصابته بمرض السرطان!

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علق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية تركي آل الشيخ على الشائعات المتعلقة بإصابته بمرض السرطان.

وغرد آل الشيخ، أمس الأحد، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشكل ساخر قائلا: "سرطان… بعدين بروح… وش بعد".

وانتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابته بمرض السرطان، وعلل مروجو الشائعات ذلك بتواجده في الولايات المتحدة لفترة طويلة مؤخرا.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية كان قد عاد الشهر الماضي من نيويورك بعد رحلة علاج طويلة، خضع خلالها لعدة عمليات جراحية مستعجلة لإزالة تجمع سوائل.