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الملك سلمان يلقي غدا الاثنين خطابا مهماً

18
NOVEMBER
2018
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يلقي العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، غدا الاثنين، خطابا مطولا خلال افتتاح أعمال السنة الـ3 من الدورة الـ7 لمجلس الشورى سيتناول أهم مبادى سياسة المملكة الداخلية الخارجية.

وذكرت وكالة "واس" السعودية الرسمية، في بيان أصدرته اليوم الأحد: "يفتتح خادم الحرمين الشريفين... غدا أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، حيث يلقي خطابا يتضمن سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية".

وأوضح رئيس الشورى السعودي، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في تصريح صحفي، أن الملك سلمان سيلقي خطابا سنويا وفق ما تقتضي المادة الـ14 من نظام المجلس.

واعتبر آل الشيخ أن السعودية "أصبحت مثالا يحتذى في تحقيق النمو الشامل، من خلال رؤية المملكة 2030 وما تضمنته من خطط طموحة تهدف لبناء المواطن السعودي وتعزز إسهامه التنموي".

ويأتي خطاب الملك سلمان في الوقت الذي تواجه فيه السعودية، التي تمر منذ عامين بفترة إصلاحات اجتماعية واقتصادية وسياسية واسعة في إطار مشروع "رؤية المملكة 2030" بمبادرة من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ضغوطا دولية واسعة النطاق على خلفية ملفات عدة أبرزها مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في مقر قنصلية بلاده باسطنبول يوم 2 أكتوبر، والعملية العسكرية المستمرة للتحالف العربي بقيادة الرياض في اليمن والتي أسفرت، حسب التقارير الإعلامية، عن مقتل مئات المدنيين بضرباته الجوية.

روسيا اليوم
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