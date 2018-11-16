معارض أردوغان يطرح عليه سؤالاً محرجاً.. ما هو؟

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دعا رئيس "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر قوّة سياسية معارضة في تركيا، كمال كليتشدار أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب اردوغان "لتقديم التسجيلات الصوتية حول جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي إلى البرلمان إنْ كان صادقاً".



وقال كيليتشدار أوغلو، في تعليقه على قول أردوغان، إنّه يمتلك تسجيلات صوتية حول مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده باسطنبول، "لقد جاءوا بطائرة خاصة، ومعهم مهمة رسمية، شمروا عن أذرعهم وارتكبوا الجريمة، ثمّ غادروا البلاد، وسمعت أنت تلك التسجيلات الصوتية من قبل، لماذا إذا تركتهم طلقاء ولا يحمل أي منهم حصانة ديبلوماسية، سنقدم استجواباً لفتح تحقيق جديد، نريد عرض التسجيلات الصوتية على البرلمان، سنحمي شرف تركيا". واتهم كيليتشدار أوغلو، أردوغان في تصريحات سابقة بأنّه شريك في جريمة مقتل خاشقجي.



وفي 17 تشرين الأوّل الماضي، تقدم نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي ونائب حزب الشعب الجمهوري شازجين تانري كولو، بطلب استجواب "للتحقيق في كلّ وقائع الإختفاء القسري التي وقعت حتى اليوم، وعلى رأسها واقعة خاشقجي".



وكان أردوغان أعلن أنّ بلاده عرضت التسجيلات الصوتية الخاصة بجريمة مقتل خاشقجي على كل من السعودية والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

المصدر : زمان التركية