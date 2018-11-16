المسؤول عن الجانب اللوجيستي في جريمة قتل خاشقجي

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ورد اسم مشعل سعد البستاني في قائمة العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية، بموجب قانون غلوبال ماغنيتسكي، وضمت 17 شخصا سعوديا قالت إن لهم علاقة بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال مسؤول سعودي كبير لرويترز أمس الخميس إن البستاني كان المسؤول عن الجانب اللوجيستي للفريق السعودي الذي وصل إلى اسطنبول قبيل مقتل خاشقجي.

وسعد البستاني ملازم في سلاح الجو السعودي، يبلغ من العمر 31 عاما، وهو من أبناء مدينة جدة، وفقا لحساب على "فيسبوك" به عدة صور تشبه صور مشتبه به أوردتها وسائل الإعلام التركية.

ووفقا للحساب، فقد درس البستاني في جامعة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية. وقال مسؤولون بالجامعة اتصلت بهم رويترز إنهم لا يستطيعون تأكيد وجود خريج بهذا الاسم.

ويفيد حساب على "لينكدإن" بنفس اسمه وصوره بأنه خدم في سلاح الجو منذ عام 2006.