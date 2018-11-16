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الجزائر.. اختفاء 3 تلميذات في ظروف غامضة ومخاوف من تهريب القاصرات

16
NOVEMBER
2018
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باشرت الجهات الأمنية الجزائرية في ولاية البليدة تحقيقاتها على خلفية اختفاء ثلاث تلميذات بكل من بلديتي الشفة والبليدة في ظروف غامضة بحر الأسبوع الجاري.
 
وأفادت مصادر لصحيفة "الشروق"، بأن تلميذة تدعى "ز. سعاد" تبلغ من العمر 16 عاما غادرت مقر سكنها بتاريخ 8 نوفمبر الجاري ولم تعد.
 
وبحسب تصريحات عائلتها، فإن الفتاة توجهت من منزلها بقرية سيدي عيسى ببلدية الشفة غرب البليدة نحو ثانوية يوسف بولخروف، حيث تزاول دراستها، وغادرت مقاعد الدراسة مساء، ولم تعد إلى البيت.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن عائلتها لم تتمكن من الاتصال بها وقد تم إبلاغ الشرطة باختفائها في ظروف غامضة.
 
بالموازاة مع ذلك سجل اختفاء تلميذتين من بلدية وادي العلايق يوم الثلاثاء الفائت، حيث ذكرت مصادر لصحيفة "الشروق اليومي" أن التلميذتين استخرجتا بطاقة الهوية يوم اختفائهما، وقد باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها في الأمر.
 
وترجح المصادر التي تحدثت للصحيفة الجزائرية أن تكون هناك شبكة تعمل على تهريب القاصرات من بيوتهن في ظل تسجيل 4 حالات اختفاء خلال أسبوعين، حيث اختفت عن الأنظار تلميذة تبلغ من العمر 15 عاما من حي باب السبت وسط البليدة لأسباب مجهولة، ما جعل عائلتها تنشر الملصقات بحثا عنها وتبلغ الشرطة.
روسيا اليوم
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