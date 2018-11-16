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أنقرة لديها تسجيل توزيع مهام فريق قتل خاشقجي

16
NOVEMBER
2018
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عربي21- قال الكاتب في صحيفة "حرييت" التركية، عبد القادر سيلفي، إن في حوزة أنقرة تسجيلان صوتيان، أحدهما يظهر بشكل واضح المخطط لجريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
 
 
 
وأشار الكاتب المقرب من السلطات التركية، في تقرير ترجمته "عربي21"، إلى أن التسجيل الأول مدته 7 دقائق (لحظات مقتل خاشقجي)، أما التسجيل الثاني فمدته 15 دقيقة.
 
 
 
ولفت إلى أن التسجيل الثاني ومدته 15 دقيقة، يظهر بشكل واضح الشخص الذي يقف خلف التخطيط لجريمة قتل خاشقجي، ما يظهر أن الجريمة تم التخطيط لها مسبقا.
 
 
 
وأضاف أن التسجيل الثاني تم تسجيله قبل ارتكاب الجريمة، حيث جاء الفريق السعودي إلى مبنى القنصلية قبل وصول خاشقجي.
 
 
 
وأوضح أن التسجيل يظهر مكالمات الفريق مع بعضهم البعض قبل دخول خاشقجي إلى القنصلية بـ15 دقيقة، وهم يتحدثون عن ترتيبات المهمة ويوزعون المهام.
 
 
 
وأشار إلى أن المخابرات التركية، لديها دليل آخر، حيث قامت بتسجيل المكالمات الهاتفية الدولية التي أرجاها فريق الإنفاذ بعد ارتكاب الجريمة.
 
 
 
أما التسجيل والذي مدته 7 دقائق، فيظهر فيه أصوات الصراخ بين خاشقجي وقتلته، حيث تم إدخاله إلى مكتب القنصل العام، وخنقه.
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