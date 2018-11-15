الأمطار تتسبب بغرق بيت نجمة كويتية!

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أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي غرق منزل "الفاشينيستا" والشاعرة الكويتية، نهى نبيل، جراء الأمطار والطقس السيئ الذي تعاني منه الكويت مؤخرا.

وتم إخلاء منزل نهى نبيل من المياه التي وصلت إلى ارتفاع كبير في جميع أرجائه، وأغرقت الأثاث والأجهزة الكهربائية وكل شيء.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مواساتهم للنجمة الكويتية، متمنين من الله أن يعوضها خيرا، وأن تكون سالمة ولم تصب بأي أذى.

وتعيش الكويت منذ أيام على وقع الأمطار الغزيرة التي أغرقت الشوارع وتسببت بالعديد من الإصابات والوفيات، كما عطلت سير الدراسة في مدارس ومعاهد البلاد ودفعت شركات الطيران لإلغاء العديد من الرحلات.