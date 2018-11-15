قطر تعلق على حملة تويتر لشطب حسابات "الذباب الإلكتروني"

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قالت قطر، الأربعاء، إنها ترحب بحملة قامت بها "تويتر" في الآونة الأخيرة لحذف الملايين من حسابات الرسائل الآلية المزيفة من موقعها، التي قالت إن كثيرا منها كان يستخدم لمهاجمتها وسط نزاع طويل مع جيرانها.

وزادت الهجمات الإلكترونية على الدولة الخليجية الصغيرة منذ أن فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة تجارية ودبلوماسية عليها في يونيو/ حزيران 2017.

ورحب مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان "بجهود موقع تويتر في إزالة من ثمانية إلى عشرة ملايين حساب مزيف أسبوعيا، الأمر الذي تم استغلاله من قبل بعض الأفراد والمؤسسات والدول لنشر الأكاذيب وخطاب الكراهية؛ ترويجا لسياسات وأجندات ضيقة".

وأغرقت الحسابات الآلية وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي، حيث روج الكثير منها لرسائل تؤيد السعودية، وتبث الشكوك في الادعاءات التي تقول إن المملكة متورطة في قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال تويتر بعد ذلك إنه ألغى عددا كبيرا من الحسابات؛ لمخالفتها شروط الاستخدام على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وكان منشأ الكثير منها منطقة الخليج.

و"الذباب الإلكتروني"، مصطلح جديد بات يتردد صداه داخل عالم مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل زيادة رقعة الدور الذي أصبحت تمارسه اللجان الإلكترونية في الصراعات والأزمات السياسية بين الدول، خاصة مع تطورات الأزمة الخليجية.