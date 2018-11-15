تعليقات فلسطينية غاضبة وساخرة من "عقيد البناشر"

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عربي21- أثارت حادثة ظهور مدير شرطة الخليل وهو يصلح إطارا لجيب عسكري إسرائيلي، موجة من الغضب والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بين نشطاء فلسطينيين، اعتبروها تتويجا لحالة تراكمية من التنسيق الأمني المتواصل بين الاحتلال، وبين قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وكان نشطاء تناقلوا صورا لمدير شرطة مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية العقيد أحمد أبو الرب وهو يصلح أحد إطارات الجيبات العسكرية التي كانت قد اقتحمت مدينة الخليل، في تصرف أثار ردود فعل مختلفة بين ساخرة ومنددة، فيما أطلق نشطاء هاشتاغ "#كمين_ العجل" و "#عقيد_ البناشر".

وكرد فعل على حالة السخط الفلسطينية من الحادث، أصدر مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطا الله ، قرارا بإيقاف العقيد أبو الرب عن العمل، وقرر إحالته للتحقيق.

وتساءل النشطاء عبر صفحاتهم وحساباتهم الشخصية عن مصطلح السيادة الذي كثيراً ما يردده المسؤلون في السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية وحالة العجز أمام الاحتلال وجنوده.