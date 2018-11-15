هكذا تذكّر الأمير حمزة والده الحسين في ذكرى ولادته

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لندن- عربي21 -

تذكر الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله، والده الحسين، في ذكرى ميلاده الـ83.

وغرد الأمير حمزة على حسابه عبر "تويتر": "كنت لنا بلسماً لكل جرح وعوناً على المحن صنديداً في وجه التحديات الجسام أباً حانيا ورمزا للعطاء والبذل والتضحية وقائداً باني".

وأضاف: "رحمك الله يا أبي الحبيب وحفظ الله الأردن الحبيب وشعبه الغالي من الأعاصير والمحن وأعانهم على إصلاح الحال، وصناعةِ مستقبلٍ مُشرق كما علمتنا".

يذكر أن الملك حسين ولد في الرابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1935، وتوفي في السابع من شباط/ فبراير عام 1999.

وقبل أسابيع، أثار الأمير حمزة جدلا واسعا، بتغريدة انتقد فيها النهج القائم في المملكة، قبل أن يعود بتغريدة أخرى تراجع فيها ضمنيا، وأعقب ذلك اجتماعه مع بقية أخوته بالملك عبد الله، وتأكيدهم على الوقوف معه.