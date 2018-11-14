living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد تعيينه بثلاثة أيام.. "آل الشيخ" اشترى سيارة نادرة بمبلغ "خرافي"

14
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اشترى رئيس الهيئة الرياضية السعودية، تركي آل الشيخ، سيارة فاخرة من نوع "بوغاتي شيرون" الرياضية بقيمة 18 مليون ريال سعودي (4.8 ملايين دولار)، في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة السعودية بإجراءات اقتصادية تقشفية غير مسبوقة؛ بهدف تقليل الضغط على ميزانية الدولة مع تراجع أسعار النفط خلال الأعوام الأخيرة.

ونشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني وثائق تثبت أن "آل الشيخ"، المقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، دفع في سبتمبر 2017 ما قيمته 18 مليون ريال سعودي لشراء سيارة "بوغاتي شيرون" الرياضية، التي كانت موجودة بمقر شركة بوغاتي في فرنسا.

وذكر الموقع أن "آل الشيخ" دفع المبلغ إلى سعيد محمد بطي القبيسي (مصنف بالمركز 887 بين أغنياء العالم) رئيس شركة سنتوريون للاستثمارات، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتستثمر في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وتبادل الأموال وتجارة التجزئة.

وأظهرت الوثائق التي نشرها الموقع البريطاني "وصل الدفع لثمن البوغاتي"، محرراً في 9 سبتمبر 2017؛ أي بعد ثلاثة أيام فقط من تعيينه رئيساً للهيئة العامة للرياضة في بلاده، بقرار من الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتعد سيارة "بوغاتي"، التي تم إنتاج عدد محدود منها، قطعة فنية هندسية فريدة من نوعها، ومحركها رباعي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني بقوة 1500 حصان.

تجدر الإشارة إلى أن "آل الشيخ" يعمل أيضاً مستشاراً في الديوان الملكي السعودي برتبة وزير، وكان شاعراً غنائياً قبل أن يقتحم عالمي السياسة والرياضة، لكنه يتعرض حالياً لانتقادات لاذعة من قبل الجماهير السعودية بعد الخروج "المذل" للمنتخب الأول من الدور الأول لنهائيات كأس العالم لكرة القدم.

ويواجه المسؤول السعودي غضباً مصرياً عارماً؛ بعدما تمنى غياب النجم المصري محمد صلاح عن مونديال روسيا، كما أثار غضب الجماهير الأهلاوية بعدما أقنع مدرباً أرجنتينياً بالتوقيع لنادٍ سعودي بدلاً من الفريق القاهري، لتندلع أزمة كبيرة، كان من تبعاتها تنازله عن الرئاسة الشرفية لـ"القلعة الحمراء".

كما أغضب المسؤول السعودي، المثير للجدل، الجماهير المغربية بعد تصويت بلاده لمصلحة الملف الأمريكي المشترك لاستضافة مونديال 2026، بدلاً من الرباط، في واقعة أثارت استياء العرب من المحيط إلى الخليج، فضلاً عن وصفه وزيراً كويتياً بـ"المرتزق" ليدخل بلاده في أزمة دبلوماسية مع الكويت.

alkhaleejonline

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout