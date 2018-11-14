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عطلة حكومية في الكويت.. وتحذير من تقلبات جوية

14
NOVEMBER
2018
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قرر مجلس الوزراء الكويتي، الثلاثاء، تعطيل كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والكليات والمدارس الحكومية والخاصة، الأربعاء، في ثالث إجراء من نوعه خلال أسبوع بسبب الأحوال الجوية.
 
ونشرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية تحذيرا جاء فيه: "من المتوقع أن تتأثر البلاد بأمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة، تكون رعدية على بعض المناطق مع نشاط في سرعة الرياح قد تصل إلى أكثر من 50 كيلومترا في الساعة، مع انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق".
 
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" نقلا عن وزارة الداخلية، أن " قطاعاتنا الأمنية جاهزة لمواجهة الظروف الطارئة الناجمة عن تقلب الطقس".
 
وكانت الكويت عطلت الدراسة مرتين خلال الأسبوع الأخير، الأولى يوم الثلاثاء الماضي، والثانية الأحد، إثر الأحوال الجوية السيئة.
 
وتسببت أمطار غزيرة تحولت إلى سيول في بعض المناطق، في وفاة وافد آسيوي، فضلا عن إلحاق أضرارا بالممتلكات.
 
وتعرضت الكويت في الأسبوع الأخير إلى هطول أمطار غزيرة، أدت إلى إغراق عدد من الشوارع والسيارات، كما علق أشخاص في مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار قبل أن تنقذهم السلطات.
 
وأعلن وزير الأشغال العامة الكويتي حسام الرومي، تقديم استقالته وتحمله المسؤولية الأدبية عن الأضرار الناجمة عن الأمطار.
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