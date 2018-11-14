الكشف عن تلف 7 مليارات دينار عراقي بسبب الأمطار!

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كشف محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، تلف 7 مليارات دينار عراقي (حوالي 6 ملايين دولار) عام 2013، بسبب مياه الأمطار، الأمر الذي أثار غضبا سياسيا وشعبيا في العراق.

وأكد العلاق خلال جلسة البرلمان التي عقدت الاثنين، أن "7 مليارات دينار تلفت نتيجة دخول مياه الأمطار وغرق خزائن مصرف الرافدين (حكومي) عام 2013، الأمر الذي أدى إلى تضرر الأوراق النقدية بنسبة 100%".

وأشار محافظ البنك المركزي العراقي، إلى أن "ذلك حدث قبل تسلمه المنصب، وأن البنك المركزي تسلم الأوراق التالفة وقام بتعويضها وفرض غرامة على المصرف وإدارته، التي طالبت بتخفيض الغرامة على المصرف".

وأضاف العلاق، أن "الخسائر لا تعني عمليا سبعة مليارات دينار، وإنما الخسائر تشمل فقط قيمة طبع الورقة، والذي يبدأ من سنتين إلى 4 سنتات".

وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي من محافظ البنك المركزي تقديم أدلة وبيانات تؤكد أن التلف حصل بسبب مياه الأمطار.

وأشار عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أحمد حمه رشيد، إلى أن "المعلومات المتوافرة لدينا تقول إن العملة التالفة هي 12 مليار دينار عراقي، وليس 7 مليارات.

وأكد رشيد على أن "الجلسة المقبلة ستشهد مواجهة جديدة مع العلاق، بعد وصول البيانات الرسمية والأدلة إلى المجلس".