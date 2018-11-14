معارض مصري: مستعدون لشراء القنصلية السعودية باسطنبول

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طالب السياسي المصري المعارض أيمن نور، السلطات التركية بتحويل مبنى القنصل السعودي في اسطنبول، إلى قبر للصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي.

جاء ذلك خلال مشاركة نور في فعالية نظمتها جمعية الإعلاميين العرب والأتراك وجمعية أصدقاء جمال خاشقجي، في مركز ثقافي تابع لبلدية اسطنبول، تخليدا لذكرى جمال خاشقجي.

وخلال المناسبة تحدث نور باسم رابطة أصدقاء جمال خاشقجي قائلا: "يرقد جمال للمرة الأولى خارج منزله، لكنه غير البيوت كلها، ودخل القلوب التي تحبه في أنحاء العالم وتحولت البيوت في العالم العربي والغربي والشرقي كلها إلى دار جمال".

وقال نور "نطالب بتحويل مبنى القنصل السعودي إلى قبر لجمال خاشقجي، لأن أجزاء من جسده لا تزال هناك، ونطلق نداء للدولة التركية في هذا الخصوص، سوف نشتري هذا المكان ونطالب بتحويل اسم مقر القنصل وكذلك الشارع الذي يوجد فيه المبنى إلى جمال خاشقجي وتخصيص هذا المبنى لنا أو بيعه".