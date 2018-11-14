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نائب أردني يثير جدلا ويتساءل: "لماذا نعفي الملك من الضريبة؟"

14
NOVEMBER
2018
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عمّان – عربي21 -  أثار النائب عن كتلة الإصلاح، تامر بينو، جدلا في البرلمان الأردني، الثلاثاء، خلال مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل عندما تساءل عن إعفاء العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، من دفع الضرائب، في ظل المديونية الكبيرة في البلاد.
 
وقال بينو في مداخلة له خلال الجلسة: "كيف نعفي الملك من الضريبة وهو الذي اختار الحكومات التي رتّبت كلّ هذه المديونية على الأردن؟".
 
وجاءت المداخلة تعليقا على المادة الرابعة من مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي يعفي الملك من دفع ضريبة الدخل، بعد أن كان القانون الأصلي يعفي مخصصات الملك المالية فقط من الضرائب.
 
 وهاجم بعض النواب بينو في الجلسة، وقاطعه رئيس الملجس، عاطف الطراونة، قائلا إنه "لا يسمح بالغمز بالملك أو اتهمامه"، طالبا شطب مداخلة النائب من محضر الجلسة.
 
ورد بينو بأنه لا يتهم الملك أو يسيء إليه، مشددا على أن ما ذكره في مداخلته لا ينطوي على أي إساءة.
 
وبدأ مجلس النواب الأردني مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أطاح بالحكومة السابقة في حزيران/ يونيو الماضي على خلفية توسيع فئة المكلفين، لتأتي حكومة عمر الرزاز وتقدم نسخة "مجملة" من القانون.
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