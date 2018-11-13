مطالب بالكشف عن مصير "مغرّد" سعودي اعتقل لهذا السبب

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لندن- عربي 21 - طالب ناشطون بالكشف عن مصير مغرّد سعودي معتقل منذ أكثر من عام.

وقال حساب "معتقلي الرأي"، إن "أخبار المغرّد الشاب يوسف الملحم منقطعة تماما منذ الجلسة السرية التي عُقدت له مطلع أكتوبر الماضي، والتي تم خلالها توجيه تُهم جائرة ضده منها (التواصل مع جهات خارجية من أجل إثارة الفتن في المملكة)!".

وطالب الحساب من السلطات السعودية بالكشف عن مصير الملحم، المعتقل منذ أيلول/ سبتمبر من العام الماضي.

واعتقل الملحم للسبب ذاته الذي اعتقل على إثره الشيخ سلمان العودة، وآخرون، وهو تمنيه عودة العلاقات مع قطر.

وغرد في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، حين تداول شائعة عن قرب عودة العلاقات: "بادرة خير وإن شاء الله تنحلّ الأمور بما يكفل مصالح الدول وأمنها واستقرارها، وتنتهي مسخرة، يا رب ما يوافق والإعلام الدرباوي الخليجي".