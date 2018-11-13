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هجوم من الكويت على وزيرة مصرية بعد تصريح "كرامة المرأة المصرية خط أحمر"

13
NOVEMBER
2018
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شن نواب البرلمان الكويتي هجوما غير مسبوق على وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، والتي صرحت أن كرامة المرأة المصرية خط أحمر على خلفية الإعتداء على مواطنة مصرية في الكويت.
 
وردت النائبة في برلمان الأمة الكويتي صفاء الهاشم قائلة:" أطلت علينا الأخت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج بتصريح أفادت فيه "كرامة المصري وبالأحرى كرامة المرأة المصرية خط أحمر، لكننا نحترم السلطة الكويتية والقضاء الكويتي على واقعة الإعتداء على فاطمة المواطنة المصرية في دولة الكويت".
 
وتابعت:" ‏عزيزتي وزيرة الهجرة أو وزيرة الكرامة، طالما أن حضرتك تحترمين السلطة الكويتية والقضاء الكويتي كان الأجدر بك عدم التطرق إلى مسألة الكرامة وأسلوب دغدغة المشاعر كونك تعرفين حق المعرفة حرص السلطات الكويتية والقضاء الكويتي على كرامات الناس وإنتصارهم على مر التاريخ للضعيف قبل القوي ‏تحت رقابة سلطة الشعب وحرية الصحافة "غير الموجهة" وفق درجات تقاضي تضمن كرامة حقوق المتضرر، فلا داعي للتكسب السياسي والإعلامي من خلال الغمز واللمز على الخشية من العبث في كرامات ناس أكرمناهم أكثر مما أكرمتهم بلدهم حتى بات البعض منهم يتعدى الخط الأحمر للمواطن الكويتي، ‏ويعبث في مصير حياته اليومية والوظيفية‏، "وإن كنتم نسيتوا اللي جرى، هاتوا الدفاتر تنقرا".
 
‏وتابعت الهاشم: "بما أن هرمون الكرامة مرتفع، كنت أتمنى أن أسمع منك حروفا بسيطة أو حبيبات كرامة تنثرينها في وسائل الإعلام البريطانية حول فاجعة سحل فتاة مصرية من قبل 10 فتيات في نوتنغهام ‏أدت إلى وفاتها حتى نستطيع مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل بقائك على كرسي الوزارة."
 
ومن جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة النائب عبدالكريم الكندري، إن كل من على أرض الكويت هم خط أحمر والأمر لا يتعلق بالكرامة، فقضية ادعاء الوافدة المصرية محلها القضاء كحال أي قضية أخرى.
 
وكانت الخارجية المصرية قد أصدرت بيانا، الأحد، يكشف الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بعد الجدل الذي أثارته قضية الاعتداء على سيدة مصرية بالضرب من قبل عدد من الكويتيات.
روسيا اليوم
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