الجيش الإسرائيلي يستقدم تعزيزات إضافية إلى حدود غزة

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قرر الجيش الإسرائيلي زيادة عدد جنوده جنوب إسرائيل في أعقاب الأحداث التي اندلعت أمس الأحد في خان يونس في قطاع غزة، وأسفرت عن مقتل فلسطينيين بينهم قياديون في كتائب "القسام".

وجاء قرار زيادة عدد الجنود عقب اجتماع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي إيزنكوت، ومدير جهاز الأمن العام نداف أرغامان، وعدد من كبار ضباط الجيش.

وقال إيزنكوت: "إن العملية التي نفذتها قوات خاصة في قلب مدينة خان يونس ليلة امس ذات أهمية قصوى لامن اسرائيل".

وأضاف أن قواته رفعت حالة التأهب القصوى في صفوفها ومستعدة لأي تطور ميداني.

من جهته أعرب القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان أن الحركة لا تسعى لخوض الحرب مع إسرائيل لكنها مستعدة لخوضها في حال فرضت عليها".

ونفذت إسرائيل عملية عسكرية في خان يونس أمس الأحد، أدت إلى مقتل 7 من عناصر "القسام" بينهم قياديون من الكتائب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن العملية أسفرت عن مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة آخر بجروح.